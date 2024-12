Ukraińcy jak Skynet. Rosjanie wyeliminowani bez udziału żołnierzy

Jak podaje ISW w oparciu o informacje rzecznika ukraińskiej brygady walczącej na północ od Charkowa 20 grudnia w regionie miejscowości Łypci Ukraińcy dokonali pierwszego w historii całkowicie zrobotyzowanego ataku na pozycje rosyjskie.

W szturmie brały udział wyłącznie dziesiątki dronów FPV oraz zdalnie sterowane łaziki uzbrojone m.in. w karabiny maszynowe i sprzęt do rozminowywania terenu. Zazwyczaj drony były dotychczas używane w charakterze wsparcia dla np. grup szturmowych w bwp M2A2 Bradley, a tym razem stanowiły wyłączność. Ukraińcy pochwalili się, że zrobotyzowana grupa szturmowa oczyściła okop z Rosjan.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Roboty na wojnie — Rosjan zaatakował tandem robotów rodem z Terminatora

Ukraińcy już od paru lat eksperymentują nad wykorzystaniem zdalnie sterowanych łazików oraz dronów na wojnie. Te były dotychczas głównie wykorzystywane jako wsparcie dla ludzkich grup szturmowych, ale to nie oznacza braku opracowywania rozwiązań i taktyki użycia wyłącznie zrobotyzowanych grup uderzeniowych.

Mają one bardzo wiele zalet, a największą jest możliwość użycia w miejscach, gdzie ryzyko strat jest największe. Strata sprzętu, który można wyprodukować lub kupić jest wielokrotnie mniej bolesna niż bardzo trudnego do zastąpienia żołnierza. Dotychczas takie wizje były domeną np. uniwersum Terminatora, a teraz taka grupa rodem dronów Skynetu została wykorzystana przeciw Rosjanom.

Drony FPV zdolne do przenoszenia około 3 kg ładunku są używane do przenoszenia np. granatów PG-7VL zdolnych do niszczenia czołgów lub innych pojazdów opancerzonych. Inny ładunek to np. przeciwpiechotne bomblety amunicji kasetowej czy granaty nasadkowe. Są to jednak drony jednorazowe (ulegają zniszczeniu przy trafieniu w cel), ale w ostatnich miesiącach pojawiły się przypadki dronów FPV z zamontowanymi karabinkami z rodziny AK.

Ukraińcy w ostatnich miesiącach wyposażają, drony FPV w układy obliczeniowe zdolne do wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, dzięki czemu mogą trafiać w cele chronione przez zagłuszarki (ich zasięg to zwykle 500 m lub mniej).

Do tego dochodzą też większe drony zbiorczo określane mianem "Baba Jaga", które mogą wznieść się na pułap nawet do 3 km, przenosząc przy tym ładunek o masie nawet 20-30 kg. Służą one nie tylko do bombardowania Rosjan przy pomocy pocisków moździerzowych (czasem nawet kierowanych za pomocą wiązki lasera), ale także w charakterze wzmacniaczy sygnału dla innych dronów, podrzucania na tyłach Rosjan min czy w charakterze transporterów dla robopsów.

Z kolei w przypadku rozwiązań lądowych Ukraińcy eksperymentują z gąsienicowymi lub kołowymi zdalnie sterowanymi łazikami uzbrojonymi w ładunki wybuchowe, karabiny maszynowe lub granatniki maszynowe. Ponadto są one też wykorzystywane do stawiania min lub do rozminowywania terenu.

Łaziki są kontrolowane za pomocą łączności bezprzewodowej lub rozwijanego światłowodu na dystansie paru kilometrów co lepiej się sprawdza w warunkach aktywności rosyjskich zagłuszarek.

Największym problemem było opracowanie zsynchronizowanej taktyki użycia tylu bezzałogowców na konkretnym terenie, co jak podali Ukraińcy zakończyło się sukcesem. Można się spodziewać, że wnioski wyniesione z użycia tej zrobotyzowanej grupy szturmowej zostaną użyte w kolejnych jednostkach.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski