"Baba Jaga" bombarduje drony Rosjan. Pierwsze takie nagranie

Różnego rodzaju drony są ogromnym problemem, ponieważ w zasadzie próba przedarcia się przez otwarty teren jest samobójstwem , ponieważ jest on nadzorowany przez liczne drony zwiadowcze. Jeśli te wykryją żołnierzy lub pojazdy przeciwnika, to na ich pozycję jest wzywany ostrzał artyleryjski, rój dronów FPV czy ciężkie drony bombardujace typu "Baba Jaga" .

Jest to skuteczne rozwiązanie, ale powoduje utratę drona typu "kamikadze". Staje się to problemem ze względu na braki dronów lub części do ich produkcji w związku z czym opracowywane są metody wielorazowe. Taką jest zrzucanie granatów odłamkowych na drony przeciwnika, co można zobaczyć na poniższym nagraniu.