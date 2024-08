Oto zwiastun przyszłości. Ukraiński żołnierz i jego cyfrowy partner

Ukraińcy w ogromnej mierze opierają się dronach rekompensujących w pewnym zakresie braki w nowoczesnym wyposażeniu, które jest głównie kierowane do elitarnych jednostek pokroju "Krakena". Te dostały np. mikrodrony "Black Hornet" umożliwiające sprawdzanie najbliższego terenu co jest ogromną pomocą podczas walki w terenie zurbanizowanym.

Nic więc dziwnego, że skoro roboty Unitree Go2 są dostępne w wolnej sprzedaży, to znalazły się też w rękach ukraińskich żołnierzy. Warto zaznaczyć, że robopies ma dużą zaletę w porównaniu do klasycznych dronów typu DJI Mavic, ponieważ w przeciwieństwie do nich jest praktycznie niesłyszalny. Pozwala to np. skrycie sprawdzić pozycję przeciwnika w poszukiwaniu dogodnego kierunku szturmu.