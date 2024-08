Recykling po ukraińsku. Bomba z Tesli i Toyoty Mirai

Znaleźli ją w formie wraków samochodów elektrycznych i wodorowych. Okazuje się, że ogniwa pozyskane z m.in. rozbitych Tesli nadają się do zasilania dronów. Grupa stworzyła więc większy łazik lądowy oparty o baterię i silnik elektryczny wyjęte z Tesli, do którego wnętrza wsadzono zbiornik z Toyoty Mirai zawierający 122 litry sprężonego do 70 MPa wodoru. Sam zbiornik waży około 90 kg, a to tego Ukraińcy otoczyli go jeszcze 110-kilogramowym pakietem ładunków wybuchowych.