Taka jest druga armia świata. Wojna pokazała, że to "Mad Max"

W praktyce bale mogły wzmocnić ochronę przed ostrzałem z karabinków AK lub być może karabinów maszynowych PKM (zależy od średnicy użytych bali), ale z drugiej strony drastycznie zwiększały masę pojazdu, pogarszając jego właściwości terenowe. Ponadto tego typu drewniane wzmocnienie blokowało dostęp powietrza do chłodnicy, powodując przegrzewanie się silnika. Z czasem zaczęły się pojawiać bardziej "wyrafinowane" wersje wykorzystujące złom oraz chyba wszystko, co było pod ręką.

Na drewnie oraz złomie się nie skończyło, ponieważ wkrótce dołączyły gałęzie, siano, a nawet stare dywany używane przez Rosjan do maskowania swojego sprzętu wojskowego. Co prawda umiejętne wykorzystanie naturalnej roślinności w połączeniu z kamuflażem wielozakresowym jest pomocne, ale stosowanie wspomnianych wyżej samych naturalnych środków podpartych czasem dywanem zapewni najwyżej ukrycie przed ludzkim wzrokiem.

Wystarczą one najwyżej do ochrony przeciwko granatom zrzucanym z komercyjnych dronów, ale nie zatrzymają głowic tandemowych pocisków przeciwpancernych, które są w stanie poradzić sobie z pancerzem reaktywnym. Dają więc załodze wyłącznie fałszywe poczucie bezpieczeństwa i być może cień. Po pierwsze, klatka zwiększa sylwetkę rosyjskich czołgów, co niweluje ich zaletę w stosunku do konstrukcji zachodnich.