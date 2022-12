Rosyjska modernizacja czołgu T-72B3 (2022). Jeszcze więcej kostek ERA

W rosyjskiej telewizji pojawiło się nagranie z kolejowego transportu nowych czołgów T-72B3, które w stosunku do dotychczas widywanych sztuk mają trochę zmienione opancerzenie.

Warto zaznaczyć, że większe kostki ERA Kontakt-5 wyglądające z zewnątrz jak płytki podłogowe są pancerzem reaktywnym drugiej generacji zaprojektowanym w latach 80. XX wieku, który w przeciwieństwie do starszego Kontakt-1 lepiej sobie radzi z głowicami tandemowymi oraz pozwala zmniejszyć efektywność amunicji kinetycznej.

Drugi aspekt jest o tyle istotny, że czołgi z rodziny T-72 mają bardzo cienki pancerz boczny (parędziesiąt mm), za którym bezpośrednio znajduje się karuzela amunicyjna automatu ładowania. To sprawia, że możliwe jest wysadzenie czołgu z rodziny T-72 za pomocą armaty automatycznej kal. 30 mm czego dokonywali Ukraińcy za pomocą np. transporterów BTR-4 Bucefał lub ręcznej broni przeciwpancernej pokroju granatników RPG-7 lub ppk Stugna-P .

Aby zniwelować ten efekt, obydwie strony zaczęły obkładać fartuchy boczne kostkami ERA. Podobny los spotkał także wieże, gdzie pojawiły się dodatkowe gumowe dystanse naklejone na kostkach bądź dodatkowe kostki Kontakt-1. O ile na czołgach więcej kostek ERA może mieć sens w przeciwieństwie do lżejszych pojazdów, to należy wziąć pod uwagę wzrost masy czołgu. Tę należy rekompensować mocniejszym silnikiem, ale nie wiadomo czy powyższe czołgi dostały lepszy silnik, tak jak miało to miejsce w modernizacji T-72B3M.