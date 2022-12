Drony z granatami z RPG-7 vs rosyjskie bojowe wozy piechoty. To była masakra

Jest to prawda trochę zbyt mało na granat przeciwpancerny PG-7VL z granatnika RPG-7 waży 2,6 kg, ale jeśli Ukraińcy zdołali zdemontować "zbędne" części granatu zostawiając tylko sekcję z głowicą i zapalnikiem uderzeniowym, to było to możliwe. Ewentualnie w tej samej roli są wykorzystywane bomblety z amunicji kasetowej.