Rosja przypomina, co zrobiła 50 lat temu. Z nieba spadło "niecodzienne" 7,5 tony

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przypomniało o zdarzeniu, które miało miejsce w rejonie Tuły 5 stycznia 1973 r., czyli 50 lat temu, na co zwrócił uwagę serwis Army Recognition. Tego dnia Rosjanie zrzucili z samolotu transportowego An-12 wóz bojowy BMD-1 z załogą na pokładzie. W jej skład wchodzili dowódca podpułkownik Leonid Zujew, oraz starszy porucznik Aleksander Margielew.

BMD-1 to opancerzony, pływający, gąsienicowy wóz bojowy przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych, który pomimo wprowadzenia wersji rozwojowych nadal pozostaje w użyciu. Został opracowany w Wołgogradzkiej Fabryce Traktorów w latach 60. XX wieku. Pierwsze maszyny trafiły na wyposażenie rosyjskiej armii w kwietniu 1969 r., a masowa produkcja pojazdów ruszyła w 1970 r. Główną rolą BMD-1 jest transport piechoty, co ułatwia konstrukcja pojazdu i jego dostosowanie do transportu lotniczego oraz zrzut na spadochronach.