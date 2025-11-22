Napięcia w NATO. Plany Niemiec i Francji budzą niepokój

Program FCAS, którego wartość szacuje się na ok. 100 mld euro, został ogłoszony w 2017 r. Jego założenie to rozwój nowoczesnego, europejskiego myśliwca szóstej generacji. Nowa maszyna miał zacząć wchodzić do służby od 2040 r., zastępując obecnie wykorzystywane myśliwce - francuskie Rafale oraz niemieckie i hiszpańskie Eurofightery.

Niemcy i Francja rozważają porzucenie programu FCAS

Nieprzypadkowo właśnie te myśliwce, ponieważ w program FCAS zaangażowały się trzy kraje - Francja, Niemcy i Hiszpania, przy początkowo ustalonym udziale na poziomie odpowiednio 38 proc., 32 proc. i 30 proc.

Okazało się jednak, że taki "podział łupów" nie zadowala wszystkich. Francja, reprezentowana przez koncern zbrojeniowy Dassault Aviation, w ostatnich miesiącach głośno wyrażała chęć posiadania większej kontroli nad kluczowymi elementami programu FCAS, co coraz bardziej irytowało głównie Berlin.

Z ustaleń "Financial Times" wynika, że do zapowiadanego porozumienia, które miało zostać wypracowane do końca roku, ostatecznie nie dojdzie, a FCAS "stoi na skraju załamania, ponieważ firmy Airbus i Dassault Aviation nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu budowy myśliwców nowej generacji".

Ile plastiku mamy w ciele? Odpowiedź zaskakuje

Ze źródeł, na które powoduje się brytyjski dziennik wynika, że dalsza współpraca Francji, Niemiec i Hiszpanii zostanie znacząco zredukowana. Zamiast rozwojem myśliwca zajmą się one budową tzw. chmury taktycznej - interfejsu, jaki miałby łączyć myśliwce i ich pilotów z czujnikami, radarami czy dronami, a także lądowymi i morskimi systemami dowodzenia. Zaangażowane firmy wykorzystałyby tu m.in. algorytmy sztucznej inteligencji celem uzyskania szybkiego przetwarzania dużych ilości danych.