Rosjanie maskują cysterny. Robią to za pomocą drewna...

Co ciekawe nie jest to malowanie, ale pieczołowicie pocięte i przyklejone kawałki drewna , które dają efekt nawet z bliska i tylko podłączone węże zdradzają prawdziwą naturę tej "ciężarówki z drewnem".

Takie maskowanie może zmylić operatora komercyjnych donów pokroju DJI Mavic 3 używanych m.in. do przeprowadzania zwiadu, ale w drugiej strony kto zwozi drewno ciężarówkami na terenie wojennym? Już samo to w sobie jest podejrzane, a wyróżniający się kamuflaż ułatwia śledzenie pojazdu. Ten może więc skutecznie zaprowadzić śledzącego drona np. do ukrytych rosyjskich pozycji.