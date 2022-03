Desperacja Rosjan. Zabezpieczają konwoje drewnem

Zdjęcia przedstawiające rosyjskie ciężarówki KAMAZ ukazały się w sobotę. Widać na nich kłody zamontowane z przodu pojazdu w charakterze dodatkowej osłony. Rosjanie wykorzystują również drewniane deski i złom do ochrony najbardziej wrażliwych elementów pojazdów.

Jak wskazuje The War Zone , pojazdy widoczne na zdjęciach przewożą elementy mostu pontonowego PMP-M oraz zasób cennych materiałów logistycznych. Most został prawdopodobnie ustawiony na rzece Prypeć w ostatnich dniach poprzedzających inwazję. Jak pisaliśmy na WP Tech , konstrukcja ta mogła powstać pomiędzy 14 i 15 lutego.

PMP-M jest zmodernizowaną wersją parku pontonowego PMP, który powstał w ZSRR podczas II wojny światowej. Umożliwia przeprawę przez odcinek rzeczny o długości nawet do 390 m. Nośność mostu wynosi 60 ton. PMP-M składa się z 12 łodzi pomostowych, 32 pontonów rzecznych i czterech pontonów brzegowych.

Wracając do prowizorycznych zabezpieczeń, Rosjanie mieli je także zastosować w przypadku czołgu T-72. Jeden z takich pojazdów przechwycony przez ukraińską armię miał na wieży worki z piaskiem, co było próbą wzmocnienia pancerza pojazdu. Przypomnijmy, że T-72 to radziecki czołg podstawowy, którego początki sięgają lat 70. XX w. Charakteryzuje się całkiem niewielką masą bojową (41 ton), która wpływa na jego dobrą mobilność.