Rosjanie montują klatki na czołgach. Przynoszą więcej szkody niż pożytku

Stijn Mitzer, niezależny analityk z Amsterdamu, przejrzał setki zweryfikowanych zdjęć zniszczonych rosyjskich pojazdów. Uważa on, że klatki nie tylko nie pełnią funkcji ochronnej, ale wręcz zwiększają masę, ułatwiają zauważenie czołgów i być może dają załodze fałszywe poczucie bezpieczeństwa – podaje The Economist. Zachodni analitycy nazwali je prześmiewczo "pancerzem wsparcia emocjonalnego" lub "klatkami bezpieczeństwa".

Patrick Benham-Crosswell, były oficer czołgów w armii brytyjskiej i autor książki "The Dangerous World of Tommy Atkins: An Introduction to Land Warfare", zauważa, że klatki ograniczają możliwości karabinu maszynowego zamontowanego na szczycie wieżyczki, który może wychylić się w górę, aby zaatakować przeciwników ostrzeliwujących pojazd z góry.