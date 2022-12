Widzieliśmy jak sieją terror wśród Rosjan. Ich straty są jednak ogromne

Komercyjne drony pozyskiwane w ramach inicjatywy "Army of Drones" są wykorzystywane przez Ukraińców przede wszystkim do naprowadzania ognia artylerii . Inne opcje obejmują użycie ich w formie " latających karetek " dostarczających środki pierwszej pomocy dla rannych na polu walki lub improwizowanych bombowców.

Najmniejsze drony pokroju DJI Mavic 3 są zdolne do przenoszenia granatów i czasem służą nawet do rozminowywania dróg na terenie zajętym przez przeciwnika, a modele DJI FPV Combo są przerabiane na improwizowane drony "kamikadze". Z kolei większe modele takie jak DJI Matrice 300 RTK są używane do zrzucania cięższych pocisków moździerzowych, granatów z granatników RPG-7 lub przeciwpancernych bombletów z amunicji kasetowej mogących sobie poradzić nawet z czołgami.