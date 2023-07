Bezradność Rosjan. Pancyr-S1 strzelał w "duchy" a Storm Shadow zrobił swoje

Ukraińskie Su-24 przenoszą dwa typu pocisków, z czego pierwszym jest ADM-160B MALD będący najprościej to ujmując latającym wabikiem na obronę przeciwlotniczą przeciwnika. Jest to pocisk wprowadzony do uzbrojenia USAF w 2009 roku dysponującym zasięgiem do 920 km zdolnym do lotu przez 45 minut. Pocisk ten nie zawiera głowicy bojowej tylko elektronikę i nadajniki mogące imitować sygnaturę każdego samolotu.