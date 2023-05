Europejski bat na Rosjan. Ma 100 proc. skuteczności

Ukraińcy wykorzystują w charakterze nosiciela samolotu Su-24, które wedle doniesień były przygotowywane do tej roli przynajmniej od 2022 roku. Co więcej, jeśli wierzyć rosyjskiemu portalowi Avia-Pro, te zostały zmodyfikowane przy pomocy inżynierów z Polski, podobnie jak miało to miejsce przy integracji pocisków AGM-88 HARM z samolotami MiG-29 i Su-27.