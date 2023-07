USA odmawiają pomocy Ukrainie. Bez tej broni trudno się bronić

ATACMS to broń, która w teorii pozwala Ukraińcom zaatakować nie tylko przedmieścia Moskwy, ale też okupowane w Ukrainie tereny. Sami Rosjanie mają świadomość tego, jak skutecznymi pociskami są MGM-140 – potwierdzają to m.in. słowa byłego zastępcy dowódcy rosyjskich sił powietrznych Ajtecha Biżewa, który zdradził, że "przeciwdziałanie pociskom ATACMS jest skomplikowane, a amunicja ma imponujące właściwości" .

Okazuje się jednak, że kwestia przekazania Ukrainie przez USA rzeczonej broni mogła utknąć w martwym punkcie. The Washington Post, który powołuje się na anonimowych urzędników USA, informuje, że pomimo rosnącej presji i próśb Kijowa, Biden nie wyraża zgody na transfer ATACMS .

"Od miesięcy nie nastąpiła żadna zmiana w polityce USA ani merytoryczna dyskusja na temat MGM-140" – czytamy w dzienniku. Pentagon tłumaczy odmowę tym, że Kijów ma dziś pilniejsze potrzeby niż ATACMS i obawia się, że wsparcie Ukrainy "podkopałoby gotowość USA do innych możliwych konfliktów".

MGM-140 to pociski, które stanowią realne zagrożenie dla Rosji. Mimo utrzymywanej przez propagandowe media Rosji narracji, jakoby Rosja nie miałaby trudności w odparciu ataku z użyciem ATACMS, dla Kremla obecność tej broni bynajmniej nie może zostać zbagatelizowana .

Wynika to przede wszystkim z zasięgu rzeczonych pocisków, który wynosi nawet 300 km. Oznacza to, że wystrzelenie MGM-140 z okolic Odessy lub Charkowa pozwoli wynieść pociski na przedmieścia Moskwy, ale też do centrum Woroneża i Rostowa nad Donem. Zagrożony jest też Sewastopol, gdzie Rosja gromadzi wiele swoich maszyn.