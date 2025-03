Stało się. Polska podpisała umowę wykonawczą na Borsuki

Ze względu na wymogi dotyczące pływalności, masa podstawowej wersji Borsuka wynosi 28 ton, co jest stosunkowo niewielką wartością w porównaniu do cięższych pojazdów takich jak ponad 40-tonowe bwp Puma czy CV90. Wpływa to na poziom ochrony w porównaniu do nich, ale z tego co wiemy hydropneumatyczne zawieszenie Borsuka jest zdolne do wytrzymania obciążenia przekraczającego 40 ton. Pozwala to na łatwe opracowanie cięższej wersji, dodanie dodatkowych pakietów opancerzenia czy zastosowanie systemu obrony aktywnej, takiego jak izraelski Trophy.