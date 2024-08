Brygada pancerna Niemiec 20 km od Białorusi. Budowa bazy już ruszyła

Ok, rozumiem

Jak podaje Reuters baza, której budowa ma się zakończyć z końcem 2027 roku, będzie w stanie pomieścić do 4 tys. żołnierzy. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza stała dyslokacja niemieckich sił zbrojnych poza Granicami RFN od czasów II wojny światowej. Warto też zaznaczyć, że sama budowa bazy dla niemieckich sił zbrojnych będzie kosztować więcej niż 1 mld euro.

Niemcy już od paru lat bardzo intensywnie współpracują z Litwą pod kątem dostaw uzbrojenia pokroju m.in. armatohaubic PzH 2000 i kołowych bojowych wozów piechoty opartych o ciężki wariant transporterów GTK Boxer. Ponadto Niemcy zbudowały na Litwie punkt serwisowany PzH 2000 i czołgów Leopard 2 wysłanych do Ukrainy oraz ogłoszono także budowę fabryki amunicji artyleryjskiej.

Oto czym będzie dysponować Panzerbrigade 42 - czołgi Leopard 2A6/7V

Brygada pancerna "Panzerbrigade 42" będzie wyposażona w początkowo czołgi Leopard 2A6 i Leopard 2A7V (z czasem trafią do niej nowsze wersje A8) oraz bojowe wozy piechoty SPz Puma. Leopard 2A6 to nowsza wersja znanych czołgów Leopard 2A5, produkowana w latach 2000. Wyróżnia je wzmocniony pancerz, ulepszona optoelektronika oraz nowa, dłuższa armata Rheinmetall Rh-120 L/55, która zwiększa celność i zdolności przebijania pancerza rozpędzając penetratory kinetyczne APFSDS-T do wyższej prędkości.

Kolejnym usprawnieniem była możliwość działania załogi w trybie hunter-killer, w którym dowódca czołgu korzysta z panoramicznego celownika termowizyjnego, wyszukując cele i naprowadzając na nie armatę, co pozwala na szybsze eliminowanie wykrytych obiektów niż w klasycznym trybie działania, gdzie to działonowy strzela do celu na podstawie informacji od dowódcy.

Z kolei w przypadku czołgów 2A7V bądź 2A8 poza dalszym wzmocnieniem pancerza i lepszą optoelektroniką kluczowym dodatkiem jest system obrony aktywnej Trophy zestrzeliwujący nadlatujące przeciwpancerne pociski kierowane lub granaty przeciwpancerne. Trophy to bardzo skuteczny system co pokazują doświadczenia Izraela z walk w Strefie Gazy.

Oto czym będzie dysponować Panzerbrigade 42 - SPz Puma

Tymczasem SPz Puma to njajlepiej opancerzone i najdroższe bojowe wozy piechoty (bwp) świata kosztujace 17 mln euro za sztukę. Te prowadzone do służby w 2015 roku bwp to bardzo zawansowane konstrukcje, które poza peryskopami wykorzystuje też kamery zapewniające załodze pełną świadomość sytuacyjną w 360 stopniach.

Złożoność konstrukcji sprawiła, że w początkowym okresie eksploatacji SPz Pumy pojawiły się problemy z ich dostępnością podczas ćwiczeń NATO. Te zostały usunięte przez producenta po wprowadzeniu poprawek oraz szkoleń dla załóg. Jednakże Niemcy wciąż mają problemy z Pumami tylko teraz z powodu biurokracji i norm środowiskowych blokujących certyfikację gaśnic.

SPz Puma waży 31,4 tony w wersji bazowej, a po dodaniu dodatkowego opancerzenia masa wzrasta do 43 ton. Pumę obsługuje trzyosobowa załoga opróc, której wewnątrz przewidziano miejsce dla sześciu żołnierzy desantu. Pancerz Pumy w wersji bazowej zapewnia ochronę na poziomie IV standardu STANAG 4569, a dodanie modułów dodatkowych zwiększa poziom ochrony do VI.

Ponadto Pumę wyposażono także obejmuje także zaawansowany system obrony aktywnej MUSS, który zakłóca naprowadzanie przeciwpancernych pocisków kierowanych oraz od góry Pumę wyłożono specjalnymi matami Igelpanzerung zapewniającym i bardzo dobrą ochronę przed przeciwpancernymi bombletami amunicji kasetowej.

Mimo dużej masy Puma jest mobilna dzięki silnikowi diesla o mocy 1088 KM. Może być również transportowana drogą lotniczą za pomocą samolotów Airbus A400M. Główne uzbrojenie stanowi automatyczna armata Mauser MK 30-2 kal. 30 mm, zamontowana w bezzałogowej wieży.

Armata ta jest w stanie zwalczać cele na dystansie do 3 km, a do zwalczania bardziej opancerzonych celów Puma wyposażona jest w podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych MELLS, produkowanych na licencji Spike-LR, które mogą niszczyć czołgi na dystansie do 4 km.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski