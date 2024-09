MSPO 2024. Unikatowy samobieżny moździerz z Polski jeszcze lepszy

Jednym z największych i najciekawszych elementów wystawy polskiego przemysłu na tegorocznych targach MSPO 2024 jest prototyp samobieżnego moździerza RAK na podwoziu bojowego wozu piechoty (bwp) Borsuk.

Jak dowidzieliśmy się od przedstawiciela Huty Stalowa Wola (HSW) dokonano 150 zmian do systemu wieżowego w odpowiedzi na doświadczenia Wojska Polskiego oraz użytkowników z Ukrainy, gdzie trafiła partia systemów M120 RAK. Potrzebą było zapewnienie m.in. lepszej ochrony antykumulacyjnej, przeciwminowej i mobilności w trudnym terenie, co mogła zapewnić tylko platforma gąsienicowa.

M120 RAK na podwoziu Borsuka — unikat z Polski jeszcze lepszy

Największą jest dłuższa lufa mogąca wytrzymać wyższe ciśnienie, co ma przełożyć się na większy niż 12 km zasięg i precyzję w stosunku do poprzednika, ale niestety dokładne osiągi pozostają nieznane. Ponadto przeprojektowany miał zostać też automat ładowania, co zaowocowało większą szybkostrzelnością.

Moździerz M120 RAK na podwoziu Borsuka ma też mieć możliwość pływania jak wersja bwp i dowidzieliśmy się też, że w dalszej perspektywie są plany przystosowania go do nie tylko precyzyjnego strzelania podczas ruchu jak ma to miejsce w przypadku haubicy RCH 155, ale nawet podczas pływania. To sprawia, że M120 RAK na podwoziu Borsuka może stać się pierwszym samobieżnym moździerzem na świecie zdolnym do strzelania z powierzchni wody.









[1/5] M120 RAK na podwoziu Borsuka ma pancerz reaktywny i drona. Źródło zdjęć: © materiały własne | Przemysław Juraszek

Ponadto na prototypie można było zauważyć fragment wieży obłożony kostkami pancerza reaktywnego, którymi najpewniej można zabezpieczyć wszystkie strony, a na stropie widać wyrzutnię drona zwiadowczego oraz fragment płyty z kolcami bardzo zbliżony koncepcyjnie do niemieckich gumowo-ceramicznych mat Igelpanzerung.

Takie opancerzenie ma najpewniej zapewnić ochronę przed dronami wyposażonymi w głowice kumulacyjne, które są normą podczas wojny w Ukrainie. Rosjanie tam używają np. dronów Lancet-3 czy komercyjnych FPV z granatami PG-7VL lub podobnymi do atakowania opancerzonych celów. Tymczasem samobieżne moździerze M120 RAK ze względu na swoją specyfikę znajdują się stosunkowo blisko linii frontu, co naraża je na atak bardziej niż ma to miejsce w przypadku haubic.

Prezentowany moździerz M120 RAK na podwoziu Borsuka jest dopiero prototypem mającym przed sobą badania zakładowe, które wedle planów HSW mają się zakończyć do końca 2025 roku. Jeśli MON wyrazi zainteresowanie Rakiem na podwoziu Borsuka, to czekałyby go dodatkowe badania państwowe.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski