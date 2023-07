Australia zdecydowała. Korea Południowa wygrała z Niemcami

Australia wreszcie zakończyła program Land 400 Phase 3 rozpoczęty we 2018 roku mający wyłonić następcę przestarzałych transporterów opancerzonych M113. Początkowo zakładał on pozyskanie 450 bojowych wozów piechoty (bwp) nowej generacji, ale ze względu na cięcia kosztów liczbę bwp ograniczono do 129 egzemplarzy.