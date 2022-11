Mają 100 proc. skuteczności. Ukraińcy używają ich przeciwko Rosjanom

NASAMS to produkowany przez koncernem Raytheon system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej ziemia-powietrze średniego zasięgu. Zestawy te zyskały miano obrońców amerykańskiej stolicy, gdyż są używane m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem . Pod koniec czerwca Stany Zjednoczone postanowiły przekazać Ukrainie dwa kompleksy tego typu. Przed kilkoma tygodniami Pentagon potwierdził, że systemy zostały już dostarczone obrońcom.

Nazwa kompleksu to skrótowiec od Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (pol. Norweski zaawansowany system rakiet ziemia-powietrze). Wiąże się to z faktem, że pierwotnie NASAMS został zaprojektowany na potrzeby obrony powietrznej Norwegii, gdzie wprowadzono go do służby w 1998 r. Oprócz koncernu Raytheon w pracach nad systemem uczestniczyło przedsiębiorstwo Kongsberg Defence & Aerospace.