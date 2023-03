Przeciwpancerny pocisk kierowany vs Nóż. Ten błysk uratował załogę czołgu T-64BM

Ukraińcy zdecydowali się dopracować to co zostało zapoczątkowane w ostatnich latach istnienia ZSRR, czyli prace nad wykorzystaniem w kostkach ERA ładunków kumulacyjnych połączonych z grubszymi ściankami kasetek. Efekt działania obejmuje ulepszone generowanie odłamków oraz ładunki kumulacyjne są w stanie nawet poważnie uszkodzić bądź pociąć kinetyczny penetrator na kawałki przy optymalnym punkcie trafienia.

Niestety minusem ukraińskiego pancerza reaktywnego jest wyższa cena, większe skomplikowanie oraz zwiększona masa w porównaniu do konkurencji. Ponadto jeszcze do lutego 2022 roku nikt nie przewidywał, że w Europie dojdzie do walk pancernych, więc rynek na pancerz ERA zdolny poradzić sobie z kinetycznymi penetratorami był niewielki.