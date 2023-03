Wsparcie dla Ukrainy. Słowacja dostarczy samoloty MiG-29

Samoloty MiG-29, które słowacki rząd planuje przekazać Ukrainie były do tej pory eksploatowane przez lokalne wojsko. Jak zauważył serwis Zbiam.pl , jest to kolejne potwierdzenie, że państwa NATO planują kontynuować wspieranie Ukrainy w wojnie z Rosją. Przypominamy, że Polska również planuje przekazać cztery samoloty MiG-29 (pochodzące z partii odkupionej od Republiki Federalnej Niemiec),

Samoloty bojowe MiG-29 to jeden z symboli ukraińskiego oporu, ponieważ były wykorzystywane z sukcesem już na początku wojny. W Polsce również odegrały ważną rolę, przez 30 lat strzegąc polskiego nieba . W podstawowym uzbrojeniu tych maszyn znajduje się m.in. wbudowane działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm na 150 sztuk amunicji. Myśliwce mogą przenosić m.in. pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu R-27, pociski rakietowe krótkiego zasięgu R-73 czy bomby lotnicze o masie do 3000 kg.

Słowacja jeszcze w 2022 roku obiecała przekazać swoje MiG-29 Ukrainie. To właśnie we wrześniu zeszłego roku ostatnie myśliwce zostały wycofane ze służby. Ich miejsce w słowackich siłach zbrojnych zajmą wielozadaniowe samoloty bojowe Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon Block 70. Do czasu ich odbioru i osiągnięcia gotowości bojowej Słowacja będzie wspierana przez państwa sojusznicze - w tym Polskę i Czechy.