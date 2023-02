Śmigłowiec AH-1Z Viper z pociskami AMRAAM. Ambitny program Marines

Zbudowany z myślą o sprostaniu specyficznym wymaganiom amerykańskiego korpusu piechoty morskiej (USMC) śmigłowiec został zintegrowany z nietypowym uzbrojeniem. Poza standardowymi w przypadku takiego sprzętu kierowanymi pociskami przeciwpancernymi czy pociskami niekierowanymi AH-1Z może przenosić pociski powietrze-powietrze krótkiego zasięgu (czyli – w nowej wersji – nawet ok. 40 km) AIM-9X Sidewinder .

Wygląda jednak na to, że USMC przewiduje, iż w czasie działań Korpusu mogą wystąpić sytuacje, w których ciężar obrony powietrznej będzie spoczywał właśnie na śmigłowcach. Z tego powodu pojawił się plan integracji Viperów z pociskami powietrze-powietrze mającymi jeszcze większe możliwości, AIM-120 AMRAAM .

To pocisk średniego zasięgu, służący do zwalczania celów znajdujących się także poza zasięgiem wzroku. Aby zapewnić AH-1Z możliwość obsługi nowej broni, konieczne jest m.in. zwiększenie możliwości produkcji prądu przez aparaturę pokładową, a także modernizacja komputerów, przeznaczonych do przetwarzania danych o celach.