E-7 Wedgetail to AWACS nowej generacji. Legendarne samoloty E-3 Sentry znikają z nieba

Amerykanie chcą zastąpić flotę samolotów E-3 Sentry nowszymi maszynami. Ikoniczny AWACS (Airborne Warning And Control System), czyli powietrzny system wczesnego ostrzegania i kierowania powstał jeszcze w latach 60.

E-3 Sentry został zbudowany na bazie Boeinga 707 – maszyny pasażerskiej popularnej 50 lat temu, ale obecnie wykorzystywanej praktycznie wyłącznie przez wojsko. Przysparza to wielu problemów związanych z eksploatacją i serwisem, co wymusiło decyzję o wymianie E-3 Sentry na nowsze rozwiązanie.

To konstrukcja stara, ale systematycznie modernizowana. Mimo wieku pozostająca obecnie najpopularniejszym samolotem pasażerskim wszech czasów (powstało około 15 tys. egzemplarzy, a z powodu ciągłej produkcji liczba ta rośnie).

Amerykanie sięgają więc po rozwiązanie "z półki" – istniejący już i dopracowany w wyniku zebranych doświadczeń samolot, który jedynie – w wariancie dla USA – zostanie dopasowany do potrzeb nowego użytkownika.

Źródło zdjęć: © Commonwealth of Australia | CPL Shannon McCarthy

Ma to pozwolić na płynne przejęcie przez nowe maszyny dotychczasowych zadań E-3 Sentry, bez przestojów spowodowanych potrzebą dopracowania konstrukcji czy usunięcia jakichś wad projektowych.

Powstanie co najmniej 26 egzemplarzy. Zastąpią one użytkowaną obecnie flotę E-3 Sentry, liczącą 31 samolotów. Co najmniej 15 z nich ma zostać wycofanych ze służby w ciągu dwóch najbliższych lat.