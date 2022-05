Pociski rakietowe naprowadzane laserem. Ukraina otrzyma APKWS II

Jak donosi The War Zone , Pentagon potwierdził, że wśród sprzętu przekazanego Ukrainie znajdzie się system APKWS II o łącznej wartości 22,6 miliona dolarów. Jest to koncepcja, która pozwoliła przekształcić wykorzystywane już wcześniej pociski rakietowe kalibru 70 mm w broń precyzyjną. Bazuje na pociskach Hydra 70 oraz modułach naprowadzania laserowego (opracowanych przez BAE Systems) i wykorzystuje istniejące komponenty Hydra 70, takie jak wyrzutnie, silniki rakietowe, głowice bojowe i zapalniki.

APKWS II składa się z platformy startowej, rakiet wyposażonych w jednostkę naprowadzającą WGU-59/B, wydłużonej 7-lufowej wyrzutni rakiet LAU-68 F/A, wskaźnika celowania SCS 7 oraz zestawu Fastpack PA-140 i CNU-711/E do przechowywania rakiet i modułów naprowadzania laserowego. Broń jest łatwa w montażu i obsłudze. Waży zaledwie 15 kg, jej długość to 1,87 m, a zasięg wynosi od 1100 do 5000 m.

Na razie tajemnicą pozostaje to, jakie platformy Ukraina wykorzysta do przenoszenia APKWS II. Według The War Zone mogą to być m.in. pojazdy opancerzone, łodzie patrolowe, drony Bayraktar TB2 lub śmigłowce Mi-17. Jeśli Ukraińcy zdecydowaliby się na wykorzystanie tureckich bezzałogowców Bayraktar, byłoby to ich kolejne, efektywne użycie podczas wojny z Rosją.