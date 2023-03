Rosjan nawet Dniepr nie ochroni. Czołg T-72B zniszczony pociskiem za 100 tys. dolarów

Wojna w Ukrainie pokazała, że to wciąż artyleria jest bogiem wojny , ponieważ ta jest w stanie niszczyć cele nawet dziesiątki kilometrów za linią przeciwnika w środowisku, w którym użycie lotnictwa jest zbyt ryzykowane.

Pociski M982 Excalibur to precyzyjna amunicja artyleryjska z kołowym błędem trafienia (CEP) poniżej 2 m zaprojektowana przez koncern Raytheon. Bazą jest pocisk z gazogeneratorem , który został wyposażony w system nawigacji obejmujący kombinację GPS i INS oraz rozkładające się po strzale powierzchnie sterowe korygujące tor lotu.

Z kolei za eliminację celu odpowiada działająca w trzech trybach głowica bojowa, która może się zdetonować w powietrzu nad celem, zasypując go gradem śmiercionośnych odłamków. Dwa inne tryby obejmują detonację przy uderzeniu w cel (widoczną na nagraniu z ataku na czołg) oraz ze zwłoką, co jest przydatne w niszczeniu fortyfikacji.

Wszystko to jest zamknięte w pocisku kosztującym około 100 tys. w 2021 roku. Jest to znacznie więcej niż w przypadku klasycznych niekierowanych pocisków pokroju DM121 kosztujących nieco ponad 3 tys. euro, ale z drugiej strony i tak mniej niż rakiety GLMRS (jednostkowy koszt to 160 tys. dolarów wedle raportu CRS z 2021 roku).