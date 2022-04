Pociski Excalibur i haubice M777. Kanada wysłała kolejny sprzęt Ukrainie

Według serwisu Militarnyj do Ukrainy trafiły cztery haubice M777, a także amunicja, w tym najnowsze pociski naprowadzane za pomocą GPS Excalibur. M777 to lekka, bardzo mobilna, holowana haubica kalibru 155 mm produkowana przez BAE Systems. M777 waży 3773 kg, a do jej obsługi potrzeba 7 żołnierzy. Jej donośność, jeśli chodzi o pociski odłamkowo-burzące szacuje się na 24,7 km, w przypadku pocisków z dodatkowym napędem rakietowym RAP – 30 km, a pocisków M983 Excalibur – 40 km. Maksymalna szybkostrzelność M777 to 5 strzałów na minutę, a ciągła – 2 strzały na minutę.