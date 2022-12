Rosjanie w panice. Tak wyglądają skutki uderzenia HIMARS-a

Początkowo te systemy wykorzystywały pociski rakietowe zawierające głowicę kasetową z bombletami DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition), która w wyniku konwencji o zakazie broni kasetowej została wycofana z użycia przez wiele państw NATO. Następnie jako zamienniki zostały opracowane pociski GMLRS w dwóch wersjach o zasięgu do 80 km charakteryzujących się celnością co do kilku metrów.

Mowa o M31A1/2 z 90 kg głowicą odłamkowo-burzącą i to najprawdopodobniej te spadły na obiekt w Melitopolu oraz o M30A1 z głowicą Alternative Warhead zasypującej obszar gradem wolframowych odłamków. Z czasem opracowane zostały także warianty o zwiększonym zasięgu do 150 km oraz wyrzutnie umożliwiają przenoszenie pocisków balistycznych krótkiego zasięgu (SRBM) MGM-140 ATACMS. Te przenoszą głowicę odłamkowo-burzącą o masie do 560 kg na dystans do 300 km. Dwa ostatnie typy jeszcze nie zostały dostarczone do Ukrainy.