Pierwsza salwa "ciężkich Himarsów". M270 MLRS to dar UK i Niemiec

M270 MLRS to wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych typu ziemia-ziema kal. 227 mm osadzone na podwoziu gąsienicowym, których korzenie sięgają lat 80. XX wieku. Były to systemy zaprojektowane do wykorzystywania m.in. amunicji kasetowej do obszarowego rażenia celów na dystansie dziesiątek lub setek km przy pomocy pocisków balistycznych krótkiego zasięgu MGM-140 ATACMS, ale w ostatnich latach przystosowano je do wykorzystywania pocisków GMLRS.