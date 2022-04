Szwedzkie siły zbrojne. Militarna potęga na straży neutralności

Szwecja - przed ogłoszeniem zamiaru dołączenia do NATO - deklarowała się jako państwo neutralne. Poza deklaracją, dysponuje środkami, aby swojej neutralności bronić. Szwecja ma silną armię, a do tego rozwinięty przemysł zbrojeniowy, produkujący nowoczesną broń, dostosowaną do lokalnych potrzeb i specyfiki. Które modele są szczególnie warte naszej uwagi?