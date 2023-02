Okręt podwodny typu 212A dla Ukrainy. Wiceminister domaga się niemieckiej konstrukcji

Te mają ograniczoną pojemność, co wymusza oszczędne gospodarowanie zgromadzoną energią i sprawia, że czas przebywania okrętu w zanurzeniu jest ograniczony zazwyczaj do maksymalnie kilkudziesięciu godzin.

Rozwiązaniem problemu okazał się napęd niezależny od powietrza (AIP - Air Independent Propulsion). Choć teoretycznie zasady jego działania są znane od dawna, to budowa AIP nadającego się do praktycznego zastosowania przez długie lata stanowiła ogromne wyzwanie technologiczne. Sprostały mu tylko nieliczne kraje.

To moc wystarczająca nie tylko do napędzenia okrętu (choć nie może on rozwijać wówczas pełnej prędkości), ale także do zasilenia urządzeń pokładowych. W teorii – choć nie jest to stosowane – ogniwa paliwowe mogą posłużyć także do naładowania akumulatorów okrętu.