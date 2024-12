Morski specnaz, GUGI i głębinowi dywersanci. Podwodne cele w zasięgu Rosji

Zatrzymany przez fińskie siły specjalne tankowiec Eagle S to formalnie statek pod banderą Wysp Cooka. W praktyce – co przyznają sami Finowie – jednostka najprawdopodobniej wykonywała działania na rzecz Rosji.

Użycie cywilnych statków to jednak tylko jedna z całego wachlarza dostępnych opcji. Uwagę wywiadów od lat zwracają rosyjscy "akademicy" – statki nazywane przez Moskwę jednostkami badawczymi, noszące imiona zasłużonych rosyjskich uczonych, które formalnie służą do badania dna morskiego.

W celu zniszczenia tych sensorów Rosjanie stworzyli wojskowe siły zdolne do prowadzenia rozpoznania i dywersji na głębokości tysięcy metrów. Obecnie do zadań GUGI zalicza się także ataki na wszelkiego rodzaju podwodną infrastrukturę, a także zabezpieczenie instalacji należących do Rosji.

Sam AS-12 Łoszarik – ze względu na niewielkie rozmiary – nie zapewniałby załodze odpowiedniego komfortu podczas długich rejsów. Dlatego podczas trwającej 18 lat przebudowy przystosowano duży okręt typu Delta IV (K-64, nazwany po przebudowie BS-64 Podmoskowie ) do przenoszenia przyczepionego do kadłuba Łoszarika.

Zagrożeniem ze strony Rosji mogą być nie tylko ludzie: we wrześniu 2024 r. w zatoce Risavika w południowej Norwegii odnaleziono ciało Hvaldimira . Imię to nosił samiec białuchy arktycznej (morskiego ssaka z rodziny narwalowatych), który kilka lat temu pojawił się w pobliżu norweskiej wyspy Ingøya.

Miał na sobie uprząż z uchwytem do kamery lub aparatu fotograficznego z napisem wskazującym, że akcesorium pochodzi z Sankt Petersburga. Jak się niebawem okazało, Hvaldimir był przyzwyczajony do obecności ludzi i współpracy z nimi. Wywołało to falę spekulacji, że białucha mogła być szkolona przez Rosjan do podwodnej dywersji lub ochrony przed nią.