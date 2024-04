Rosja zakłóca GPS. Co się dzieje z samolotem, gdy nie działa nawigacja satelitarna?

Samolot Dassault 900LX Falcon , którym w połowie marca przyleciał do Polski brytyjski minister obrony, w czasie lotu miał problemy z komunikacją i nawigacją satelitarną . Media przedstawiały to zdarzenie jako groźny incydent, choć komunikat, wydany przez Downing Street, brzmiał uspokajająco:

Zdaniem ekspertów wojskowych systemy te są uruchamiane w ramach testów zdolności do "wyłączenia" GPS-u na jakimś obszarze. Co to oznacza dla ruchu lotniczego? W rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnia to pilot liniowy, latający na co dzień za sterami pasażerskiego Airbusa A320: