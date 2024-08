Płonie lotnisko w Rosji. Stacjonowało tam 29 samolotów Su‑34 i Su‑35

Ukraińcy podobnie jak w przypadku wcześniejszych ataków wykorzystali kilkadziesiąt dronów. Warto zaznaczyć, że Rosjanie chwalili się zestrzeleniem aż 28 dronów, ale najwyraźniej było to za mało. Pozostałe drony, które się przedarły wywołały pożar na terenie lotniska oraz spowodowały wtórne eksplozje powstałe przez najprawdopodobniej detonację składów amunicji.

Straty Rosjan pozostają nieznane, ale ewakuacja 30 samolotów w krótkim okresie czasu jest trudna. Ponadto ewakuacja samolotów będących w trakcie remontów jest niemożliwa, wiec najprawdopodobniej jak miało to miejsce choćby podczas ataku na lotnisko Morozowsk z czasem pojawią się zdjęcia utraconych maszyn.

Zarówno bombowiec taktyczny Su-34 jak i samolot wielozadaniowy Su-35 wywodzą się z zaprojektowanego jeszcze czasach ZSRR samolotu przewagi powietrznej Su-27. Obydwie maszyny są większe i cięższe, ale Su-34 to konstrukcja nastawiona głównie na atakowanie celów naziemnych podczas gdy Su-35 to maszyna myśliwska, która ma też zdolności do atakowania celów naziemnych.