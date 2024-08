Efekty ataku na rosyjskie lotnisko. Ten kluczowy samolot już nie poleci

Bazowy na konstrukcji Su-27, Su-34 jest taktycznym bombowcem, oznaczonym przez NATO jako "Fullback", specjalnie zaprojektowanym do ataków na cele lądowe. Samolot ten jest większy od swojego poprzednika i wyposażony w usterzenie typu kaczki oraz opancerzoną kabinę pilotów, co zwiększa jej odporność na ostrzał naziemny bądź odłamki z głowic pocisków przeciwlotniczych. Charakterystyczną cechą Su-34 jest usadowienie pilotów obok siebie, co według Rosjan poprawia ich współpracę.