F‑16 mogą sprawiać Ukraińcom problemy. Szczera opinia amerykańskiego pilota

"To primadonna, jest bardzo wrażliwy i wymaga dokładnej konserwacji. Ukraińskie odrzutowce MiG z czasów sowieckich są bardziej szorstkie i niezdarne, ale nie wymagają aż takiej uwagi pod kątem konserwacji" - powiedział Tom Richter cytowany przez agencję Unian.

Szkolenia, które aktualnie przechodzą powinny pozwolić im na nabycie odpowiedniej wiedzy. Tom Richter zwraca jednak uwagę na to, że równie ważne jest odpowiednie przyuczenie do obsługi i konserwacji F-16 oddelegowanych do tego mechaników i wspomagającego pilotów personelu naziemnego.