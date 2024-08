Płonie lotnisko w Rosji. Stacjonuje tam broń będąca zmorą Ukraińców

Atak dokonany w nocy z 2 na 3 sierpnia 2024 roku wywołał pożar na terenie lotniska oraz doprowadził do eksplozji wtórnych, w wyniku których uszkodzeniu uległy składowane tam bomby lub pociski rakietowe. Płoną również zbiorniki z paliwem.

Część źródeł podaje, że Ukraińcy, podobnie jak w ataku z czerwca , wykorzystali rój dronów. Baza lotnicza Morozowsk jest jednym z najważniejszych celów, ponieważ jest domem dla 559. pułku lotnictwa bombowego, który lata na samolotach Su-34 . Te maszyny należą do jednych z najcenniejszych dla Rosjan, a strata choćby kilku egzemplarzy, przy obecnych niedoborach produkcyjnych stanowi istotny problem dla rosyjskiego lotnictwa.

Taktyczny bombowiec Su-34 , znany pod kodowym oznaczeniem NATO "Fullback," jest rozwinięciem konstrukcji Su-27, zaprojektowanym specjalnie do ataków na cele naziemne. Maszyna ta, będąca znacznie większa od swojego poprzednika, jest wyposażona w usterzenie typu kaczki oraz opancerzoną kabinę pilotów, zwiększającą odporność na ostrzał z ziemi. Su-34 miały stopniowo zastępować starsze modele Su-24 w rosyjskich siłach powietrznych.

Charakterystyczną cechą Su-34 jest konstrukcja kabiny, w której piloci siedzą obok siebie, a nie jeden za drugim. Rosjanie uważają, że to rozwiązanie poprawia współpracę między nimi. Dodatkowo kabina pilotów umieszczona jest w tytanowym kokonie, co zwiększa szanse na przeżycie w przypadku ostrzału z działek przeciwlotniczych, takich jak Gepard , lub odłamków eksplodujących w pobliżu pocisków przeciwlotniczych.

Jako bombowiec taktyczny, Su-34 może przenosić do 8 ton uzbrojenia na 12 pylonach. Do wyboru są m.in. zasobniki niekierowanych rakiet S-8, pociski Ch-25, bomby szybujące rodziny FAB o masie do 1500 kg lub 3000 kg oraz pociski Raduga Ch-59 o zasięgu ponad 200 km. Dodatkowo Su-34 jest wyposażony w działko GSz-30-1 kalibru 30 mm.