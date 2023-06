Pancerne rozbrojenie. Wszyscy chcą mieć czołgi, ale najwięcej produkuje Rosja

W latach 80. Polska była może nie czołgową potęgą, ale krajem zdolnym do licencyjnej produkcji czołgów i ich wszechstronnej modernizacji, a także z ambicjami i potencjałem do budowy własnego czołgu podstawowego.

Od Goryla do Wilka. Co dalej z polskim czołgiem?

O tym, jak głęboka była to zapaść, boleśnie przypominają losy podwozia do armatohaubicy Krab: próbowaliśmy je sklecić przez ponad dekadę by ostatecznie sięgnąć po rozwiązanie z Korei. Jakkolwiek gorzko by to brzmiało, współczesna Polska z trudem i wielkim kosztem będzie w kwestii czołgów próbowała wrócić do stanu z czasów PRL-u.