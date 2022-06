PT-91 Twardy, czyli jak Polacy zmienili stare T-72 w nowoczesne czołgi

PT-91 Twardy to polska, głęboka modernizacja czołgu T-72. Początkowo – w czasach Układu Warszawskiego – dostarczone od 1981 roku przez ZSRR czołgi były rozwijane we współpracy z radzieckim producentem. Dotyczyło to dostarczonej Polsce, eksportowej wersji T-72M, a także udoskonalonej wersji T-71M1 z pancerzem warstwowym.