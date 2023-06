KNDS to nowy europejski kolos pancerny. Francja i Niemcy łączą siły

Decyzja finalizuje proces rozpoczęty ponad osiem lat temu . W 2015 r. KMW i Nexter stworzyły wspólną markę KNDS. Do nowego holdingu trafiły udziały obu firm, należące wcześniej do Wegmann GmbH i – poprzez koncern GIAT - rządu Francji. Mimo powstania KNDS oba koncerny działały jednak przez lata pod własnymi markami.

Fundamentem współpracy jest ambitny plan stworzenia wspólnego, europejskiego koncernu zbrojeniowego , produkującego ciężki sprzęt, a pierwszym wspólnym przedsięwzięciem ma być program MGCS. Ma on na celu stworzenie nowego, europejskiego czołgu przyszłości, który mógłby zastąpić użytkowane przez Francję wozy AMX-56 Leclerc i niemieckie Leopardy 2.

Warto przy tym zauważyć, że plan budowy europejskiego czołgu nie jest niczym nowym, a próby stworzenia takiej konstrukcji – do tej pory nieudane – są podejmowane od niemal 70 lat.

Wszystko zaczęło się w 1956 r. od porozumienia w sprawie wspólnych prac nad czołgiem nowej generacji, podpisanego przez władze RFN (ówczesne Niemcy Zachodnie) i Francji. Do inicjatywy dołączyły także Włochy. Wspólne prace prowadzono przez kilka lat, jednak ostatecznie główni uczestnicy zdecydowali się w 1965 r. na samodzielną budowę własnych czołgów.

W ten sposób we Francji i Niemczech powstały dwie bardzo podobne, ale odrębne konstrukcje w postaci Leoparda 1 i AMX-30. Obie maszyny w swoich bazowych wersjach miały te same wady i zalety: silne uzbrojenie w postaci armaty 105 mm, dość wysoką mobilność, a zarazem niską odporność spowodowaną stosunkowo lekkim pancerzem. Leopard 2 ważył 38 ton, a AMX-30 był mniej więcej o 3 tony lżejszy.

Historia powtórzyła się po wprowadzeniu przez ZSRR do służby czołgu T-62, górującego nad europejskimi i amerykańskimi przeciwnikami. Niemcy wraz ze Stanami Zjednoczonymi usiłowały stworzyć wspólną odpowiedź na nowe zagrożenie w ramach programu MBT-70, jednak różnice nie do pogodzenia doprowadziły do powstania dwóch odrębnych konstrukcji – czołgu M1 Abrams i Leoparda 2.