Leopard 2 wygrał z czołgiem K2. Norwegia wybrała sprzęt dla swojej armii

Prace nad ostatecznym wyborem nowego norweskiego czołgu rozpoczęły się w 2020 roku, kiedy to Norwegia wskazała dwa rywalizujące ze sobą modele tej broni – południowokoreański czołg K2 i niemiecki Leopard 2A7 .

Ostatecznie wybór Norwegów padł na Leoparda 2A7, choć – co podkreślono – oba czołgi wypadły w czasie prób bardzo dobrze. Poza kwestiami technicznymi Norwegia brała pod uwagę także kwestię ewentualnej współpracy gospodarczej czy wsparcia logistycznego.

Norweskie zamówienie to 54 egzemplarze nowego czołgu z opcją na 18 kolejnych. Pierwsze egzemplarze zamówionego sprzętu mają trafić do odbiorcy w 2026 roku, a zakończenie dostaw zaplanowano na rok 2031.

Nowe Leopardy zastąpią 36 używanych obecnie (z 52 posiadanych) przez norweską armię Leopardów 2A4 . Początkowo Norwegia brała pod uwagę modernizację starych czołgów do standardu A7, jednak ostatecznie zapadła decyzja o zakupie nowych maszyn.

Kluczowe zmiany, jakie charakteryzują czołg w wariancie Leopard 2A7, to zastosowanie nowoczesnego systemu zarządzania polem walki IFIS (Integriertes Führungs- und Informationssystem), a także użycie nowego pancerza, zawierającego m.in. wolfram , tytan i ceramikę.

Zmianą widoczną z zewnątrz jest zastosowanie nowej armaty o dłuższej lufie. Pozwala to na uzyskanie wyższego ciśnienia gazów prochowych, a tym samym na wyższą prędkość wylotową pocisków, co w przypadku pocisków przeciwpancernych ma bezpośrednie przełożenie na przebijalność. Armata została także dostosowana do strzelania amunicją programowalną.