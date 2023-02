Pomoc dla Ukrainy. Czołgi i setki pojazdów pancernych w magazynie firmy OIP Land Systems

Choć jest to broń starszego typu, w większości wycofana ze służby w europejskich armiach, w warunkach wojny w Ukrainie stanowi bezcenny zasób sprzętu pancernego. W sytuacji, gdy kanclerz Scholz zrezygnował z zakazu , dotyczącego reeksportu wyprodukowanej w Niemczech broni do Ukrainy, wartość arsenału OIP Land Systems staje się jeszcze większa.

Rozwiązanie to zapewnia SK-105 szybkostrzelność na poziomie 12 strzałów na minutę, jednak po wystrzeleniu wszystkich pocisków pojazd należy wycofać z walki, aby załoga mogła wyjść na zewnątrz i ponownie załadować magazyny amunicji. Ze względu na deklarowaną przez Austrię neutralność, pojazdy te nie mogą być reeksportowane do Ukrainy.

Opracowany w Stanach Zjednoczonych transporter opancerzony M113 był – do czasu wprowadzenia do służby bojowych wozów piechoty – podstawowym sprzętem piechoty zmechanizowanej. Pojazd wyróżnia się aluminiowym kadłubem i pudełkowatym kształtem, zapewniającym dużo przestrzeni wewnątrz.

Budzi to kontrowersje, bo broń była kupowana niemal w cenie złomu – np. czołgi Leopard 1 za 37 tys. euro za sztukę. Teraz OIP Land Systems chce je odsprzedawać nawet za kilkaset tysięcy euro. Prowadzi to do sytuacji, w której np. belgijski rząd, który za bezcen pozbył się Leopardów 1 dziewięć lat temu, chcąc teraz pomóc Ukrainie musi odkupić je od firmy, której je wcześniej sprzedał, płacąc krocie.

OIP Land Systems podkreśla jednak, że to uczciwa transakcja – przed laty firma poniosła ryzyko, inwestując w wycofywaną broń i płacąc za jej magazynowanie. Prezes Versluys zaznacza przy tym, że wysoka cena wynika (wbrew temu, co mówią belgijscy politycy) z konieczności przygotowania czołgu do walki – przeprowadzenia przeglądu i wymiany zużytych lub nienadających się do użytku podzespołów, jak silnik, układ jezdny czy różne sensory.