Wiadomo, gdzie będą produkowane czołgi K2

"To jest dobra informacja dla Poznania, dla Wielkopolski" – mówił minister Błaszczak podczas czwartkowego spotkania z pracownikami i kadrą kierowniczą Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Poznań. "Tutaj czołgi K2 będą serwisowane, remontowane i produkowane. To są kolejne nowe miejsca pracy, to jest utrzymywanie tych miejsc pracy, które zostały w WZM stworzone" – dodał.