Ukraiński "Wampir" w akcji. Zniszczył potężnego Koksana z KLRD

To sprawia, że Rosja musiała się zwrócić do KRLD o pomoc, co widać na przykładzie np. haubic M-46 kal. 130 mm, D-74, których Rosja miała stosunkowo niewiele czy pojawianie się na froncie najpotężniejszych północnokoreańskich haubic M-1989 "Koksan". Jest to kolejny przykład uzależnienia Rosji od Kima po dostawach amunicji pokrywających nawet 60 proc. rosyjskiego zapotrzebowania.