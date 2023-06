Europa się zbroi. Ogromny zakup systemów przeciwlotniczych Mistral 3

Pociski Mistral 3 są ostatnią ewolucją systemu wprowadzonego do służby we francuskich siłach zbrojnych w 1989 roku. Pierwszy wariant był konstrukcją typu odpal i zapomnij przeznaczoną do zwalczania celów na dystansie do 6 km i na pułapie do 3 km przy wykorzystaniu odłamkowej głowicy bojowej o masie ~ 3 kg.