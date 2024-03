Powiedzieli Ukrainie stanowcze "nie". Teraz zmieniają zdanie

Chociaż Grecja zalicza się do sojuszników Ukrainy, możliwość przekazania jej systemów rakietowych S-300 była do tej pory wykluczana . Sytuacja zaczęła zmieniać się po wydarzeniach z 6 marca br. Podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego z greckim premierem w Odessie doszło do ataku Rosjan. Z informacji podawanych przez media wynika, że jedna z rakiet spadła zaledwie ok. 150 m od greckiej delegacji.

Krótko po tym pojawiły się informacje, że Grecja wyśle do Ukrainy m.in. dodatkową amunicję przeciwpancerną i pociski przeciwlotnicze, a także kilkadziesiąt haubic M114A1. Jednocześnie ponownie rozgorzała dyskusja na temat wysłania do Ukrainy systemów rakietowych S-300.

Przy pomocy S-300 można razić cele na dystansie do ok. 200 km oraz na pułapie ponad 27 km. Pociski dedykowane do tego systemu S-300 mają dość duże głowice odłamkowo-burzące. W niektórych wersjach ważą one nawet 180 kg, przez co zapewniają znaczącą siłę rażenia. Po wystrzeleniu osiągają prędkość nawet 2200 m/s.