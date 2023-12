Potęga północy się zbroi. Co najmniej podwoi produkcję amunicji

Można jednak zakładać wysoką precyzję wykonania zapewniającą znacznie lepszą celność niż produkcja rosyjska, podobnie jak ma to miejsce w bardzo cenionej przez wymagających użytkowników amunicji do broni strzeleckiej. Przykładowo np. fińska amunicja od firmy Lapua kal. 7,62x53 mm R jest wielokrotnie lepsza od rosyjskich snajperskich wariantów nabojów 7,62x54 mm R.

Z kolei drugi typ to pocisk z gazogeneratorem o zasięgu zwiększonym do kolejno do 30 km dla krótszego działa oraz 41 km dla systemów z dłuższą armatą. Ten występuje w dwóch wariantach, z czego pierwszy zawiera 9 kg trotylu, a drugi zawiera ponad 10 kg materiału wybuchowego MCX-6100 co poprawia jego możliwości niszczące.