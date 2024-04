Kułeba przekazał za pośrednictwem platformy X, że rozmawiał z Davidem Cameronem, szefem MSZ Wielkiej Brytanii. Jak napisał: "kontynuując rozmowy w Kwaterze Głównej NATO w zeszłym tygodniu, koordynowaliśmy kolejne kroki w celu znalezienia i dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej, przede wszystkim "Patriotów". Doceniam proaktywne podejście Davida, którego celem jest doprowadzenie sprawy do końca".

W poszukiwania Patriotów dla Ukrainy zaangażowane są już Niemcy, o czym donosił dziennikarz WP Tech, Mateusz Tomczak . Po posiedzeniu Rady NATO-Ukraina niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock podkreślała: "chcemy, aby każdy sprawdził, gdzie są jego systemy obrony powietrznej i co może jeszcze dostarczyć Ukrainie, ale także podejmiemy poszukiwania na całym świecie i zorganizujemy niezbędne finansowanie".

Według Defence Express kanały dyplomatyczne Berlina mogą jednak nie być wystarczające, aby zdobyć potrzebny Ukrainie sprzęt. Jako przykład podaje Arabię Saudyjską, będąca potencjalnym dawcą Patriotów dla Kijowa. Kraj ten posiada 18-25 baterii tego systemu (w tym PAC-2 i PAC-3), ale problemem jest to, że od 2018 r. Niemcy blokują sprzedaż do Riyadu 48 myśliwców Eurofighter Typhoon .

Z kolei Londyn w ciągu ostatnich 10 lat dostarczył Arabii Saudyjskiej sprzęt wojskowy za ponad 10 miliardów funtów - przypomina serwis. Dodatkowo sama Wielka Brytania produkuje systemy obrony powietrznej, z których korzystają Ukraińcy np. improwizowanego brytyjski SAM do rakiety powietrze-powietrze AIM-132 ASRAAM.

Patrioty działają w Ukrainie od kwietnia 2023 r. Jest to sprzęt przekazany przez Niemcy, Holandię oraz Stany Zjednoczone. Ten nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze amerykańskiej produkcji niejednokrotnie udowodnił już swoją skuteczność. Sprawdza się m.in. w przypadku obrony przed pociskami i rakietami dalekiego zasięgu, którymi Rosjanie nieustannie ostrzeliwują terytorium Ukrainy. Zadaniem Patriota jest wykrycie zbliżających się rakiet, pocisków, samolotów, czy amunicji krążącej, ich przechwycenie oraz zniszczenie w powietrzu, zanim zdążą dotrzeć do celu.

W zależności do wersji wykorzystywanych pocisków przeciwlotniczych system Patriot może razić cele znajdujące się w odległości nawet 160 km. Dla przykładu wersja PAC-3, działająca w technologii hit-to-kill ERINT, która polega na wykorzystaniu energii kinetycznej do niszczenia celów, może razić nowoczesne pociski balistyczne i przechwycić je z odległości nawet 35 km. Tym samym można uniknąć zniszczenia ich bezpośrednio nad zamieszkałym obszarem, co również niesie ze sobą ryzyko w związku ze spadającymi odłamkami zniszczonego pocisku.