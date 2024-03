Kongsberg przyspieszy dostawy NASAMS i zwiększy produkcję NSM

W piątek, 15 marca, norweska spółka Kongsberg Defence and Aerospace (część Kongsberg Gruppen) poinformowała o podpisaniu dwóch umów z Ministerstwem Obrony Królestwa Norwegii na zwiększenie wolumenu produkcji pocisków przeciwokrętowych NSM (Naval Strike Missile) oraz przyspieszenia produkcji zestawów systemu obrony powietrznej NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface-to-Air Missile System) (Test ulepszonego pocisku rakietowego AMRAAM-ER na potrzeby zestawów NASAMS).

Pierwsza umowa o wartości około 941 mln NOK (351,21 mln zł) to zobowiązanie inwestycyjne norweskiego rządu na rzecz zamówień części krytycznych do produkcji systemów obrony powietrznej NASAMS, mających na celu przyspieszenie harmonogramu dostawy jednostek wyrzutni po podpisaniu nowych kontraktów. Umowa inwestycyjna musi jednak jeszcze zostać przedłożona norweskiemu parlamentowi do rozpatrzenia.